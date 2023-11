Forte dei Marmi sconfitto ai rigori dal Romagnano

Beffarda sconfitta ai rigori per il Forte dei Marmi che esce dalla Coppa Toscana di Prima categoria arrendendosi solo alla lotteria degli 11 metri sul sintetico amico di via Versilia contro il Romagnano. La partita nei 90 minuti era finita 1-1. E poi 2-2 dopo i supplementari. Vantaggio ospite al 12’ grazie al gol di Viaggi ma gli squali pareggiano a fine primo tempo con l’attaccante Della Pina. Ai supplementari va avanti il Forte col subentrato Maggi ma il Romagnano ripareggia poco dopo col subentrato Fruzzetti. Dopo i rigori terminerà 5-4 per gli apuani: per il Forte segnano Bresciani e Maggi mentre sbagliano Della Pina (parato), De Wit (parato) e Valori (alto); per il Romagnano segnano Dell’Amico, Fruzzetti e Biagi mentre sbaglia l’ex Panaino (parato).