Forza e Coraggio decimata. Il dirigente fa...il calciatore

Una Forza e Coraggio in grande emergenza e rimaneggiatissima perde 5-1 lo scontro diretto per la salvezza con il Taggia, che di fatto la condanna alla retrocessione in Promozione, anche se il verdetto non è ancora matematico. A cinque giornate dalla fine dell’Eccellenza i graziotti sono sempre all’ultimo posto in classifica ma vedono aumentare il loro divario dalle contendenti. Nella nella gara del ‘Cimma’ di Pagliari le ‘furie rosse’ sono state anche sfortunate giocando per larghi tratti alla pari degli avversari: dopo il gol di Ratti è arrivato il palo di Lorenzini e la traversa di Benassi che gli avrebbero consentito di pareggiare. La squadra delle Grazie si è presentata in campo con soli dodici elementi decimata da numerose assenze con il direttore sportivo Manuel Arena in panchina come calciatore e l’altro dirigente Fabio Arena come facente funzioni dell’allenatore, dato che non è ancora stato sostituito il mister dimissionario Matteo Gassani. La società rosso-bianca vista la delicatezza del momento ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito e cercherà di chiudere la stagione in maniera dignitosa cercando di fare più punti possibili. La Forza e Coraggio (nella foto d’archivio) domenica sarà di scena sul campo del Campomorone, attualmente all’ottavo posto, per cercare di interrompere questa sequenza negativa nella quale ha subito quattro sconfitte consecutive.

P.G.