Francesco Manuzzi trascina il Ravenna alla vittoria contro Cittadella Vis Modena

Un gol di rapina – il 12° in campionato – ha deciso la sfida di San Damaso contro la Cittadella Vis Modena. Francesco Manuzzi, gettato nella mischia nella ripresa da mister Marchionni, è diventato il match winner del giovedì pre pasquale: "Cerco sempre di dare il mio contributo e di dare il massimo ogni volta che vengo chiamato in causa, sia che ciò avvenga dal 1’, sia che avvenga in corso d’opera. A gara in corso non è mai facile, perché la partita ha già i propri ritmi alti. Tuttavia, cerco sempre di impegnarmi al massimo, sia in partita, sia in allenamento, per farmi trovare poi pronto. Le 12 reti realizzate finora mi rendono soddisfatto, tuttavia vorrei sempre fare di più. Cercare sempre di migliorarmi è nella mia indole, vorrei fare meglio. Dodici gol in una piazza così importante come Ravenna, in una squadra con così tanti giocatori, lo considero un buon bottino. Sono soddisfatto della mia stagione in generale, poi ovviamente starà anche ad altri fare delle valutazioni".

Un successo, quello di giovedì, acciuffato per i capelli in zona Cesarini: "Contro la Cittadella Vis Modena abbiamo faticato un po’ più del solito. Credo che sia successo per il valore dell’avversario e per una certa stanchezza. Siamo a fine campionato e le energie vengono meno. Però dobbiamo essere bravi a recuperarle. Abbiamo una decina di giorni di pausa. Ci ricaricheremo per disputare al meglio le sfide dei playoff".

L’obiettivo diventa ora quello di conquistare i playoff: "Il discorso promozione si è chiuso. Abbiamo un po’ di rammarico. Alla fine è stato il Forlì a spuntarla, ma anche noi possiamo ritenerci soddisfatti del campionato che abbiamo disputato. Analizzando le statistiche degli ultimi anni, relative anche agli altri gironi di serie D, possiamo dire di aver incontrato un avversario come il Forlì che ha fatto un campionato strepitoso, altrimenti avremmo festeggiato noi. Adesso dovremo concentrare tutte le nostre energie nei playoff".