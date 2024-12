Fratres Perignano-Cenaia. Brividi derby testa-coda

Il Cenaia per continuare a rincorrere la capolista Camaiore, sperando in un regalo di Natale anticipato dai Mobilieri Ponsacco, il Fratres Perignano per non precipitare nella classifica più pericolosa. Ha un’importanza fondamentale il derby di domani al Matteoli. Negli arancioverdi di Nicola Sena dovrebbe trovare spazio dall’inizio il forte difensore Nicola Solimano che arriva dal Real Forte Querceta con il mercato di dicembre e ha un lungo trascorso alla Pro Livorno Sorgenti.

"Un giocatore che conosco bene e che può giocare sia centrale che esterno", le parole del tecnico Sena. Nel Cenaia l’unico dubbio è Neri che è reduce da una frattura alle costole e deve essere valutato bene se può scendere in campo domani a Perignano contro un Fratres in emergenza tra squalifiche e infortuni. Il direttore sportivo Mirco Ragoni ha ingaggiato in settimana il trequartista Alessio Badalassi, classe 2003, dal Fucecchio. Il ventunenne ex bianconero può giocare anche come esterno d’attacco. Il Fratres Perignano si troverà di fronte una squadra decisa a conquistare i tre punti. "E’ una partita che bisogna cercare di vincere – non si nasconde Nicola Sena – E’ un derby ed è molto sentito dalla nostra dirigenza e anche per questo ci teniamo a fare bene".

Nei Mobilieri Ponsacco, altra squadra impegnata a cercare di risalire la classifica, arrivano il forte attaccante Luca Andreotti (classe 1996, ex Fucecchio) e un giovane di buone prospettive come Cristian Riccomi, classe 2006, attaccante esterno dal Seravezza in serie D. Hanno risolto il contratto con i Mobilieri l’esterno di difesa Nicolas Bagnoli e l’attaccante Federico Mengali, Andreotti ha iniziato la stagione al Cenaia, poi è passato al Fucecchio. Cambia casacca per la terza volta e ritrova ancora il Camaiore che ha già affrontato due volte. I Mobilieri puntano sui suoi gol per risalire. Contro la capolista Camaiore sarà una partita molto difficile. Ma il Ponsacco (assente Pallecchi) dovrà provare per forza a vincerla per dare una scossa positiva alla stagione sin qui molto deludente.

Infine la Cuoiopelli che domani al Masini ospita la Pro Livorno Sorgenti. Nei biancorossi incerti Mancino, Maglio e Ferraro. Per il momento nessuna novità dal mercato anche se il direttore sportivo biancorosso Stefano Costa si sta guardando intorno.