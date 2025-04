Fratres Perignano vince contro Viareggio: decisivo il gol di Badalassi

fratres perignano

2

viareggio

1

FRATRES PERIGNANO (4-3-1-2): Serafini; Meucci, A. Ricci, Lucaccini, Brisciani; Misseri (17’ st Passerotti), Gamba, Zocco; Badalassi (26’ st T. Mariani); Cutroneo, Taraj. (A disposizione: Becherini, Manzo, G. Rossi, Lupi, Rofi, Mogavero, Ferrari). All. Pacifico Fanani.

VIAREGGIO (4-3-1-2): Manfredi; Morandini, T. Ricci, C. Lippi (8’ st Frroku), Bertelli; C. Belluomini, Bianchi (35’ st Del Testa), Ferrarese; Baracchini (31’ st Giannecchini); T. Belluomini (17’ st L. Barsotti), Goh (40’ st Marcellusi). (A disposizione: Carpita, Bibaj, Morelli). All. Luca Bonini.

Arbitro: Monti di Firenze (assistenti Angelici di Valdarno e Giovanili di Arezzo).

Reti: 23’ pt Taraj (F), 41’ pt Baracchini (V); 6’ st’ Badalassi (F).

Note: angoli 9-0; recupero 1’ pt e 3’ st.

PERIGNANO – Per il Viareggio era semplicemente un congedo ad un campionato sotto aspettativa e in cui la salvezza certa era arrivata già la scorsa domenica. Mentre il Perignano si giocava la permanenza in categoria. Da pronostico era "1 fisso"... e così è stato. Le zebre ne hanno approfittato per far debuttare diversi giovanissimi costruiti in casa: il 2009 Christian Lippi viene addirittura lanciato dall’inizio.

Nel Fratres mancano il versiliese Viola ed il viareggino Genovali (squalificato). Solo panchina per capitan Giacomo Rossi. Nel Viareggio infortunati Bertacca, Sorbo e Bellini. Fuori pure Sapienza per febbre. Nemmeno panchina per Ortolini. Il match lo sblocca al 23’ Taraj (ex Camaiore e Pietrasanta) che approfitta di un arrosto in marcatura di Tommaso Ricci che lo lascia girare comodo in area. Il Perignano sfiora il raddoppio col palo pieno di Misseri al 33’ ed il gol mangiato sottoporta da Cutroneo al 35’. Baracchini pareggia prima dell’intervallo ma poi a inizio ripresa da uno svarione con i piedi del portiere Manfredi sgorgherà il gol-partita di Badalassi.