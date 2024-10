Frenata Sant’Agostino. Interrotta la serie positiva

sant’agostino

0

osteria grande

1

: Costantino, Ceneri, Roda, Lupusor, Di Bari, Fiorini, Frignani, Pellielo, Cazzadore, Rizzo, Vanzini. A disposizione: Piazzi, Anostini, Skabar, Maietti, Iazzetta, Pinca, Sarti, Franchi, Gjoni. All: Bolognesi

OSTERIA GRANDE: Leoni, Monducci, Mekhchane, Stanzani, Mazza, Zaganelli, Cavini, Carboni, Martuzzi, Grazioso, Teglia. A disposizione: Bovo, Gabrielli, Spitz, Rinieri, Osmani, Cavazzini, Fantilli, Masoudi, Landi. All: Melotti

Arbitro: Basini di Reggio Emilia

Marcatori: 64’ s.t. Spitz

Il Sant’Agostino cade contro l’Osteria Grande. Si è trattato della terza partita casalinga al ‘Renato Caselli’ in una settimana per i ramarri. Una sfida tra due squadre che si trovano nella parte alta della classifica. La formazione di mister Bolognesi, rispetto alle ultime gare, cambia qualcosa, con capitan Iazzetta e Anostini che partono dalla panchina. Al termine di una partita equilibrata per buona parte, si sblocca nella ripresa a favore dell’Osteria Grande, con il Sant’Agostino che fatica a reagire. Una sconfitta che arriva dopo una serie di due vittorie consecutive e con i ramarri che scivolano in quinta posizione. Una nota statistica della gara, era dalla stagione 2013-14 che le due formazioni non si affrontavano in campionato. Nel primo tempo il Sant’Agostino prova a condurre il gioco con alcune azioni offensive che non si finalizzano, prova ad essere ancora protagonista Cazzadore, reduce da una tripletta nel turno infrasettimanale, che ci prova in alcune occasioni, complice qualche imprecisione e le parate del portiere ospite Leoni non è riuscito a finalizzare in rete. Sul fronte opposto la formazione dell’Osteria Grande prova con qualche azione in verticale, ma attento Costantino in alcune conclusioni da fuori. Il primo tempo, quindi, scivola via senza emozioni particolari e la partita non si sblocca con reti involate. Nella ripresa permane l’equilibrio tra le due formazioni, con difficoltà nel trovare la via della rete da entrambi gli schieramenti. I bolognesi ci provano in alcune occasioni.

La partita si sblocca poi al 64’ a favore dei bolognesi. L’Osteria Grande trova il vantaggio grazie alla conclusione di Spitz, che da subentrato, trova la rete superando Costantino. Il Sant’Agostino a questo punto prova a reagire, aumentando il forcing, ma fatica in fase offensiva, con gli ospiti che difendono bene il vantaggio e ripartendo poi in contropiede. Nei minuti finali ci provano ancora i ramarri, ma non riescono a trovare il pareggio. Al triplice fischio del direttore di gara ad esultare è l’Osteria Grande.

Mario Tosatti