Frosali va a Grosseto e saluta San Donato. Grassina: c’è Merlini

Per il mercato di serie D, il San Donato Tavarnelle perde l’ultimo dei suoi pezzi pregiati: il capitano storico, Francesco Frosali che va a giocare nel Grosseto allenato dal fiorentino Roberto Malotti, assieme all’esterno d’attacco Nicolas Boiga del Montevarchi. L’uscita di Frosali è stata subito rimpiazzata dal ds del San Donato, Ghinassi con l’innesto del difensore mancino Leonardo Bruni proveniente dal Grosseto. Il precedenza il diesse gialloblù aveva messo a segno un’altra operazione in entrata acquisendo i diritti sportivi di Niccolò Falconi classe 2004, trequartista in forza alla Pianese.

Anche il Figline è alla ricerca di giovani per il reparto quote. Dopo la riconferma del portiere Pagnini e del giovane numero uno Lapo Tortelli (’05), la società del presidente Sarri avrebbe una trattativa col Firenze Ovest per il giovane portiere Andrea Daddi (’04). Anche il Grassina neo promossa in Eccellenza, ha ingaggiato il portiere Lorenzo Merlini (foto) ex Belmonte (in pratica un ritorno dopo la stagione 2018-19) che affiancherà l’altro numero uno Matteo Bartoli.

Giovanni Puleri