Fucecchio, sfida complicata. Il Certaldo ha fame di gol

Nell’odierna ventesima giornata del girone A del campionato di Eccellenza (fischio d’inizio alle 15) il Montespertoli atteso al Masini di Santa Croce sull’Arno dalla Cuoiopelli. Una partita sulla carta da vincere per gli uomini di Sarti, reduci da due sconfitte consecutive. I ‘conciari’ sono infatti mestamente ultimi con appena 4 punti ed hanno perso 17 delle 19 partite fin qui disputate. All’andata capitan Maltomini e compagni fecero il proprio dovere vincendo per 2-0, ma quella odierna sarà in ogni modo una gara da approcciare con il giusto atteggiamento dato che i suoi 4 punti la Cuoiopelli li ha ottenuti proprio sul campo amico.

Veniamo adesso al Fucecchio, che dopo il blitz di domenica scorsa proprio a Montespertoli vuol dare continuità ai propri risultati per tirarsi fuori definitivamente dalla zona ‘calda’. Questo pomeriggio i bianconeri sono però attesi da un incontro decisamente complicato: al Corsini arriva infatti il Cenaia quarto in classifica e reduce dal pareggio a reti bianche con la capolista e imbattuta Camaiore. In trasferta i pisani, che all’andata si imposero 2-0, hanno comunque raccolto solo 9 dei loro attuali 30 punti. In casa Fucecchio non ci sarà però bomber Sciapi, autore di 12 reti di cui 9 sulle 14 complessive realizzate dalla squadra di Targetti nelle ultime 8 giornate.

Chiudiamo con il Certaldo, che ospita invece al Comunale lo Sporting Cecina. Con i loro 27 punti i rossoblu ospiti sono in corsa per un posto nei play-off, mentre i viola valdelsani vanno alla ricerca di punti per rincorrere la salvezza. Tuttavia lo Sporting Cecina non sta attraversando un buon momento visto che a cavallo della sosta per le festività natalizie ha raccolto appena un punto in cinque gare ed in trasferta non vince dallo scorso 27 ottobre in casa della Cuoiopelli. Il Certaldo, che all’andata incassò un pesante 4-0, viene invece da tre pareggi a reti bianche, ma non segna da 382 minuti ed ha perso anche l’attaccante Mearini, autore finora di 3 reti, che si è accasato al Real Forte Querceta.

