Futsal a2. Dozzese, la volata: con il Bologna corsa per il terzo posto

La Dozzese Futsal sta vivendo l’ultima pausa del campionato prima del rush finale. Nel weekend sono state giocate le finali di Coppa Italia, nel prossimo, invece, tutti fermi per le festività pasquali, si torna in campo il 6 aprile. Quel giorno i ragazzi di Leonardo Vanni affronteranno la Roma 3Z History; un match da vincere per cercare di superare nuovamente il Bologna FC, con la squadra di Carobbi che giocherà contro l’Unicusano Ternana, già promossa. Attualmente i gialloblù sono quarti e già matematicamente ai play off. Ancora due partite per ottenere la migliore posizione, facendo attenzione al Potenza Picena, a sole tre lunghezze. Prima il Roma 3Z History, poi l’ultimo turno (13 aprile) sul campo del Prato. Quel giorno il Bologna FC sarà fermo per il riposo imposto dal calendario. Se alla ripresa del campionato la Dozzese vincesse e il Bologna perdesse, gli uomini di Vanni sarebbero matematicamente terzi.