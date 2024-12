Futsal a2: momento no. L’Imolese di Vanni ora deve accelerare

Nel weekend il campionato ha osservato un turno di sosta; una pausa che ha permesso all’Imolese di ricaricare le batterie dopo i recenti risultati non positivi. La squadra di Leonardo Vanni è scivolata pericolosamente in graduatoria. Dopo nove turni i rossoblù hanno raccolto solo 8 punti che valgono il settimo posto, i play off sono a quattro lunghezze, i play out tre punti sotto. Gli imolesi non vincono dal 2 novembre giorno in cui è arrivata la vittoria interna con Prato, nelle successive 5 gare il ruolino di marcia è di 4 sconfitte e un solo pareggio (3-3 in casa con il Potenza Picena). Recentemente il gruppo è stato rinforzato con gli innesti del pivot Filippo Lari e il laterale Nicolas Petragallo. Sabato la sfida alla Cavina con il Pontedera, i toscani hanno solo un punto in meno ed è d’obbligo non perdere.