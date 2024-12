Futsal A2: ore 18 alla palestra Cavina. L’Imolese di Vanni cerca la svolta. Ma c’è da battere Pontedera

Quest’oggi alle 18 l’Imolese Futsal giocherà alla Cavina il match con Pontedera. Una gara che dovrà segnare in qualche modo la svolta per i ragazzi di Leonardo Vanni, dopo una serie di risultati non positivi e la vittoria che manca da settimane, serve una vittoria per migliorare la graduatoria e non farsi risucchiare nella lotta per non retrocedere. Negli ultimi tempi l’Imolese ha perso lo smalto mostrato nelle prime giornate, la squadra ha pagato dazio indietreggiando in graduatoria facendosi staccare dai team in lotta per la promozione e i play off. Quello in programma alla Cavina è uno scontro diretto, chi perde è inguaiato; la squadra che farà i tre punti invece si rilancerà in graduatoria verso scenari migliori. Imola non si può permettere altri passi falsi, lo dice il momento e soprattutto la situazione in classifica.

Le gare: Audax Sant’Angelo-Potenza Picena, Grifoni-Real Fabrica Roma, Prato-Russi, Real Rieti-Atlante Grosseto.

La classifica: Real Fabrica Roma 22; Russi 21; Prato 18; Buldog Lucrezia 16; Atlante Grosseto 12; Grifoni 9; Imolese 8; Rieti e Pontedera 7; Potenza Picena e Audax Sant’Angelo 4.