Futsal B femminile. Domenica in poltrona per la Virtus prima della sosta del campionato

Tocca alla Virtus Romagna questo fine settimana osservare il proprio turno di riposo. Le biancorosse staranno sedute in poltrona a guardare quello che succederà sugli altri campi, dopo aver iniziato l’anno nuovo non esattamente con il piede sull’acceleratore. Nessuna vittoria per le ragazze di mister Spada nelle tre gare disputate nell’anno nuovo. Tre sconfitte dolorose a cavallo tra girone d’andata e quello di ritorno che hanno fatto perdere terreno alle romagnole in classifica. Ora una domenica di riposo, come da calendario, prima della sosta. Con il ritorno in campo poi previsto per il 18 febbraio.

Futsal B femminile. Girone A (14ª giornata): Jasnagora-L84 Torino, Hurricane-Mediterranea, Villaguardia-Athena Sassari, Bagnolo-Pero, Infinity-Polisportiva 1980. A riposo la Virtus Romagna.

Classifica: Mediterranea 36; Pero 28; Athena Sassari 26; Jasnagora 22; L84 Torino 21; Virtus Romagna 18; Infinity 14; Polisportiva 1980 11; Villaguardia 7; Hurricane 5; Bagnolo 1.