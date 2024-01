Futsal B femminile. Il 2024 della Virtus parte con una sconfitta

Il 2024 della Virtus Romagna non inizia nel migliore dei modi, con una sconfitta in casa per 5-3 contro l’Athena Sassari, una diretta rivale alla corsa playoff di questa stagione. La squadra di mister Spada chiude dunque il girone di andata con una sconfitta che non le permette di concludere tra le prime quattro del girone, cosa che si traduce nell’impossibilità di accedere alla fase finale di Coppa alla quale partecipano le prime quattro classificate dei due gironi di B.

Futsal B femminile. Girone A (11ª giornata): Bagnolo-Polisportiva 1980 3-4, Virtus Romagna-Athena Sassari 3-5, Jasnagora-Mediterranea 2-4, L84 Torino-Pero 5-7, Villaguardia-Infinity 5-6. A riposo l’Hurricane. Classifica: Mediterranea 30; Pero, Athena Sassari 22; Jasnagora 21; Virtus Romagna, L84 Torino 18; Infinity 11; Polisportiva 1980 8; Hurricane 5; Villaguardia 4; Bagnolo 1.