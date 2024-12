Futsal B femminile. La Virtus si mette alla prova con il fanalino di coda Terni

Proveranno ancora a mordere le ragazze della Virtus Romagna che, dopo aver lasciato a secco il Cus Pisa, oggi saranno impegnate sul campo del Circolo Lavoratori Terni (calcio d’inizio alle 15.30). Impegno sulla carta non proibitivo per le biancorosse contro l’ultima della classe, in compagnia del Bo Ca Junior e con un solo punticino raccolto sin qui. Una buona occasione per la Virtus di avvicinarsi alla vetta della classifica sfruttando anche la giornata di riposo, come da calendario, della capolista Hurricane. Mentre l’Arletico Chiaravalle sarà imprgnato contro l’Infinity.

Futsal B femminile. Girone B (7ª giornata): Circolo Lavoratori Terni-Virtus Romagna, Atletico Chiaravalle-Infinity, Cus Pisa-Bo Ca Junior, Real Grisignano-Scandicci. A riposo l’Hurricane.

Classifica: Hurricane 18; Atletico Chiaravalle 12; Virtus Romagna, Scandicci 10; Infinity, Real Grisignano 6; Cus Pisa 4; Circolo Lavoratori Terni, Bo Ca Junior 1.