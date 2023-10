Futsal B femminile. Virtus Romagna, buona la seconda

Buona la prima in casa per la Virtus Romagna, che supera con un netto 4-0 il L84 Torino al termine di un’ottima prestazione. Le romagnole, dopo la sconfitta di settimana scorsa sul campo del Pero nella prima giornata, entrano sul parquet del Flaminio sin dal primo minuto con il piglio giusto. Tre punti importanti, ottenuti contro una squadra di alto livello come il Torino. Decisive le doppiette di Berti e Giudice. "Abbiamo approcciato il match nel modo corretto – dice Berti – con la giusta voglia e determinazione di far bene. Cose che forse un po’ ci sono mancate nella prima giornata".

Futsal B femminile. Girone A (2ª giornata): Jasnagora-Pero 4-0, Bagnolo-Athena Sassari 1-4, Virtus Romagna-L84 Torino 4-0, Hurricane-Polisportiva 1980 1-1, Villaguardia-Mediterranea 0-6. A riposo l’Infinity.

Classifica: Mediterranea, Athena Sassari 6; Infinity, Jasnagora, Virtus Romagna, Pero 3; Polisportiva 1980 2; Hurricane, Villaguardia 1; Bagnolo, L84 Torino 0.