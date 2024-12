Futsal B. La Virtus stende il Grisignano e si porta a due punti dalla vetta

La Virtus Romagna gioca e vince l’ultima partita dell’anno al Flaminio con un convincente 4-2 sul Real Grisignano. Una vittoria importante, che conferma il buon periodo di forma delle virtussine e che le avvicina a due sole lunghezze di distanza dalla capolista Hurricane, fermata in questa giornata per la prima volta in stagione sul campo dello Scandicci. E proprio domenica prossima, nell’ultima giornata di questo 2024 ed ultima giornata del girone di andata, Hurricane e Virtus si affronteranno, sul campo delle venete, in quello che sarà un vero e proprio big match.

Futsal B. Girone B (8ª giornata): Infinity-Cus Pisa 4-1, Scandicci-Hurricane 5-2, Virtus Romagna-Real Grisignano 4-2, Bo Ca Junior-Circolo lavoratori Terni 5-1. A riposo l’Atletico Chiaravalle.

Classifica: Hurricane 18; Virtus Romagna 16; Atletico Chiaravalle 15; Scandicci 14; Infinity 9; Real Grisignano, Bo Ca Junior 7; Cus Pisa 4; Circolo lavoratori Terni 1.