Futsal B. La Virtus trasloca a Forlì e resta a secco con il Pero

Niente da fare per la Virtus Romagna contro il Pero secondo della classe (2-1) sul campo neutro di Forlì, considerando l’indisponibilità del Flaminio. Una battuta d’arresto di misura, la seconda consecutiva, che inchioda le biancorosse di mister Spada a 18 punti in classifica, al fianco dell’L84 Torino, ma con una gara in più disputata considerando che le piemontesi nell’ultimo turno hanno osservato la propria giornata di riposo. Alle riminesi non basta il gol realizzato da Lombardelli per tornare ad aggiungere punti alla classifica. Continua ad andare come un treno, là davanti, la capolista Mediterranea con otto punti di vantaggio sull’inseguitrice Pero.

Futsal B. Girone A (12ª giornata): Bagnolo-Mediterranea 1-5, Virtus Romagna-Pero 1-2, Jasnagora-Athena Sassari 4-4, Futsal Hurricane-Infinity 0-1, Villaguardia-Polisportiva 1980 6-2. A riposo L84 Torino.

Classifica: Mediterranea 33; Pero 25; Athena Sassari 23; Jasnagora 22; Virtus Romagna, L84 Torino 18; Infinity 14; Polisportiva 1980 8; Villaguardia 7; Futsal Hurricane 5; Bagnolo 1.