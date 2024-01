Futsal C1. Biancorossi a Forlì per lasciare l’ultimo posto

Lasciare l’ultimo posto in classifica. E quale occasione migliore, se non quella di oggi nel derby contro il Forlì. Il Calcio a cinque Rimini va a bussare alla porta dei ’cugini’ (calcio d’inizio alle 15 alla palestra Marabini) per cercare di dare la scossa al proprio campionato. La squadra di mister Monesi occupa l’ultimo posto della classifica con soli sette punti conquistati nelle 12 gare sin qui disputate ed è reduce dalla sconfitta casalinga dello scorso turno contro la capolista Polisportiva Villafontana. Non viaggia nella zona nobile della classifica il Forlì, ma sicuramente i ’galletti’ se la passano decisamente in classifica rispetto ai riminesi. Più del doppio dei punti raccolti e la classifca non lancia campanelli d’allarme. Il tecnico del Rimini per il derby dovrà rinunciare soltanto a Vitali, fermato per un turno dal giudice sportivo. Per il resto tutti presenti per cercare di invertire la rotta in una gara fondamentale e, comunque, tanto sentita. La 13esima giornata di campionato regala, oltre al derby romagnolo, anche degli incroci in alta quota decisamente interessanti. Come quello che vedrà impegnato il Villafontana davanti al pubblico amico contro l’X Martiri terzo della classe e staccato di soli due punti dalla vetta. Di questo scontro diretto cercherà di approfittarne il Futsal Sassuolo, impegnato sul campo dell’Aposa Bologna in un match sicuramente più agevole, almeno sulla carta, di quello che spetta alla compagna di vetta Villafontana.

Futsal C1 (13ª giornata): Aposa Bologna-Futsal Sassuolo, Calcio a cinque Forlì-Calcio a cinque Rimini, Due G Parma-Montale, Mernap Faenza-Baraccaluga, Rossoblu Imolese-Equipo Crevalcore, Polisportiva Villafontana-X Martiri.

Classifica: Polisportiva Villafontana, Futsal Sassuolo 29; X Martiri 27; Mernap Faenza 26; Equipo Crevalcore 21; Calcio a cinque Forlì 15; Baraccaluga 14; Aposa Bologna 13; Due G Parma 10; Rossoblu Imolese 8; Montale, Calcio a cinque Rimini 7.