Futsal C1 Coppa Italia. I riminesi si giocano le final four

Al palasport di Medicina questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 15.30) il Calcio a cinque Rimini si gioca le final four della fase regionale di Coppa Italia serie C1 contro il Villanova. Non senza qualche problema di troppo in infermeria. Infatti, mister Monesi dovrà rinunciare a ben sei giocatori. Si tratta di Tonini, Cecchini, Caputi, Ciappini, Gemmani e Zanotti. Tutte da seguire anche le sfide sugli altri campi, con tanti faccia a faccia tra emiliane e romagnole. Il Due G Parma è pronto a giocarsi il passaggio del turno con il Calcio a cinque Forlì. Tutto questo mentre il Mernap Faenza ospita l’X Martiti e il Baraccaluga se la vede con l’Aposa Bologna. I biancorossi riminesi sono approdati ai quarti di finale di coppa concludendo la fase a gironi al secondo posto in classifica con quattro punti conquistati. Alle spalle della capolista del raggruppamento Mernap Faenza con i suoi nove punti messi insieme in tre gare disputate.