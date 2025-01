Futsal C2. Poker biancorosso al Flaminio, lo Young cede al Santa Sofia

Operazione riscatto riuscita. Il Calcio a cinque Rimini riesce a dimenticare con un poker la pesante sconfitta in casa della Polisportiva 1980. Nell’esordio del nuovo anno al Flaminio i biancorossi hanno ottenuto un’importante vittoria contro lo Sporting Valsanterno, terzo in classifica. Un successo che ha permesso alla squadra di mister Screti di issarsi così al quarto posto in classifica dimezzando lo svantaggio proprio dal Valsanterno.

Al 13’ la sblocca capitan Timpani grazie a un rigore concesso per fallo del portiere ospite su Vitali. Dieci minuti dopo, poi, arriva anche il raddoppio firmato da Muratori che permette alla squadra biancorossa di andare all’intervallo con una certa tranquillità. In avvio di ripresa l’autorete di Rezaeikohan sembra rimettere in gioco gli ospiti, ma Gabrielli e Caputi chiudono la partita già a 20 minuti dal termine. Permettendo così al Calcio a cinque Rimini di congelare il match con largo anticipo. Tutto questo in una giornata nella quale lo Young Santarcangelo ha lasciato tutto il bottino sul campo del Santa Sofia nello scontro diretto nella parte bassa della classifica. Alla squadra clementina non sono bastati i sei gol realizzati, quelli firmati da Boschetti, Ceccaroni, Hidri e De Bellis (tris per lui). Perché il Santa Sofia di gol ne ha fatti sette portandosi, così, a -2 dallo Young in classifica.

Il tabellino.

Rimini: Ciappini, Elminti, Muratori, Caputi, Fabbri, Vitali, Timpani, Carbonari, Haile, Alessandroni, Rezaeikohan, Gabrielli. All.: Screti. Sporting Valsanterno: Boustial, Collina, Alvisi, Martignani, El Moussaif, Marchetti, Melandri, Anacoreti, Saponaro, Sarti, Lombini. All.: Padovani. Reti: 13’ pt Timpani (rig.), 23’ pt Muratori, 1’ st Rezaeikohan (aut.), 3’ st Gabrielli, 9’ st Caputi. Note - Ammonito: Caputi.

Futsal C2. Girone B (11ª giornata): Città del Rubicone-Polisportiva 1980 5-3, Calcio a cinque Rimini-Sporting Valsanterno 4-1, Santa Sofia-Young Santarcangelo 7-6, Sporting Bagnacavallo-Team Molinella 2-5. A riposo l’Inedit.

Classifica: Team Molinella 27; Sporting Bagnacavallo 21; Sporting Valsanterno 17; Calcio a cinque Rimini 14; Polisportiva 1980 13; Young Santarcangelo 12; Santa Sofia 10; Città del Rubicone 9; Inedit 3.