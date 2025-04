FuTSAL. Le ragazze dell’Atletico Viareggio chiudono il campionato travolgendo l’Elba

Femminile. Si è concluso il campionato delle ragazze dell’Atletico Viareggio, con il successo all’Elba per 10-2. Alla cinquina di Rachele Giubbolini (capocannoniere del campionato con 40 gol), si aggiungono la doppietta di Fossi e il singolo di Vecoli. Classifica: Montebianco Prato 61; Il Decoratore Pistoia 53; Firenze 42; L’Alter Ego 37; Worange Pistoia 36; Pantere 32; Atletico Viareggio, Follonica-Gavorrano e Gf Rione 23; San Giusto 14; San Giovanni 13; Elba 97 7. Serie C2. Si è concluso il campionato, con il Massarosa/Family Service già sicuro dei playoff, con il derby, che il Futsal Viareggio ha fatto suo per 3-1. Doppietta per Ricci e singolo di Della Casa Marchi a render vano il centro di Tonelli. Classifica: Five to Five 53; Quattrosquadre 50; Massarosa/Family Service e Slac 45; Massa 42; Toringhese 39; Futsal Viareggio 33, Scintilla 26; Elba 97 20; Deportivo 11; Virtus Maremma 10; Hellas Livorno 2. Giovanili Versilia. La Under 17 fa 2-2 contro Virtus Fucecchio (Pucci-Pagni). I Primi Calci perdono 6-3 contro il Lido di Camaiore (Bernardini 2, Giangrasso). La Under 13 perde 8-3 contro Midland (Maggi 2, Zerini). I Pulcini vincono 4-0 contro Prato (Corfini 3, Neri), per poi ripetersi contro l’Elba per 12-4 l’Elba (Corfini 5, Galeotti 3, Menichini 3, Barattini). La Under 15 vince 5-3 contro Vigor Fucecchio (Colombo 2, Selis 2, Pretari) guadagnandosi la finale contro il Prato. Sergio Iacopetti