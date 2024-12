Futsal serie A2: i rossoblù di mister Vanni recuperano solo nel finale contro l’ultima in classifica e riscono a pareggiare. L’Imolese rischia grosso: salvata da Teruya

IMOLESE FUTSAL

3

POTENZA PICENA

3

IMOLESE 1919 FUTSAL: Sorrentino, Bussi, Ghiberti, A. Fuschi, G. Fuschi, De Lollis, Kakà , Lefons, Viggiani, Fanile, Teruya, Vasile. All. Vanni.

POTENZA PICENA: Vittori, Tognetti, Polini, Sabbatini, Pizzo, Nunzi, Belleggia, Violini, Giacomelli, Luciani, Babucci, Sgolastra. All. Zanatta.

Arbitri: Briguglio e Bushi Cronometrista: Rossi.

Reti: 10’pt Violini, 15’ pt Sgolastra, 1’st Teruya, 6’st Lefons. 7’st Babucci, 18’st Teruya.

Note: ammoniti: De Lollis e Nunzi.

L’Imolese Futsal non riesce più a vincere. Gli uomini di mister Leonardo Vanni non sono in un buon periodo di forma, e sabato con l’ultima squadra in graduatoria, hanno rischiato perfino di fare una figuraccia.

Il Potenza Picena è arrivato a Imola a quota zero ed è tornato a casa con il primo mattoncino dell’anno.

Nel primo tempo ospiti avanti 2-0 con le reti di Violini e Sgolastra, dopo la ramanzina di Vanni nella ripresa Imola ha recuperato il doppio svantaggio con Teruya e Lefons.

Ma ha rischiato poi di capitolare quando Babucci ha portato di nuovo in vantaggio i marchigiani. Solamente negli ultimi minuti di gioco Teruya ha evitato la beffa che sarebbe stata più o meno clamorosa.

Con un punto i rossoblù di Vanni ora salgano a quota 8 in classifica.

a. m.