Futsal Serie D. United fa tris e scatta in vetta. Canarini travolti da 12 reti

Lo United Carpi (Proietti in foto) piazza la prima mini fuga in vetta alla Serie D. I biancazzurri di coach Lugli hanno fatto 3 su 3 battendo alla Fassi anche la Castiglionese per 3-1. Una gara aperta dal vantaggio in tap in di Grazian e poi dopo il pari felsineo è stato Salvaterra a firmare il 2-1 del riposo. Nella ripresa a 5’ dalla fine ha colpito con Salvaterra, liberato dopo un bello scambio con Pellizzardi per la rete della sicurezza. Lunedì da incubo invece per I Canarini 1912, travolti per 12-0 in casa dalla Virtus Correggio e sempre ultimi.

Questa la classifica dopo la 3^ giornata in cui sono state rinviate Terre di Castelli-J. Finale e Bologna-Bagnolo: United Carpi 9, V. Correggio, Sp. Modena, Bologna * e Libertas 3, J. Finale * e Terre di Castelli * 3, Castiglionese e Bagnolo * 0, Canarini -1. (* una gara in meno).