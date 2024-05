Futuro Robur: Agostinone si candida: "Progetto ambizioso, vorrei esserci"

Il campionato è ormai terminato, per il Siena è arrivato già da un po’ il ‘rompete le righe’. Il futuro incombe e la Robur, compiuto il primo passo, dovrà attrezzarsi per proseguire al meglio il cammino. Gli uomini di mercato bianconeri e il tecnico dovranno decidere quali dei ragazzi protagonisti della grande cavalcata verso la D rimarranno sulle lastre. Giuseppe Agostinone (nella foto) ci spera. "E’ stata una stagione eccezionale, nonostante la partenza, come abbiamo sempre detto, in ritardo: bravi la società, il mister e lo staff tecnico a formare un grande gruppo, composto da grandi uomini e grandi professionisti, oltre che grandi calciatori. Raggiungere l’imbattibilità, traguardo più unico che raro, ci ha permesso di fare la storia, anche se in Eccellenza, del Siena. Come ho detto anche ai miei compagni prima dell’ultima partita dobbiamo essere consapevoli che questo campionato rimarrà negli annali di ognuno di noi. Tra un paio d’anni ce ne renderemo ancora più conto".

"Guardando alla mia stagione la reputo positiva – ha proseguito il difensore –: pur non ritagliandomi troppo spazio, mi sono sentito un punto di riferimento sia in campo, che soprattutto, fuori dal campo. Ho aiutato a far crescere i ragazzi più giovani e alla fine è stato importante, perché le quote sono fondamentali. Quello che conta è sempre l’obiettivo di squadra, perché se raggiungi quello, poi ne giova anche il singolo. Poi è normale che a tutti farebbe piacere scendere in campo, ma la cosa fondamentale è dare sempre il meglio".

Quindi spazio al futuro. "Ho un grandissimo rapporto con il mister, con lo staff, con i dirigenti, con i compagni – ha sottolineato Agostinone –. Qualora ci potesse essere la possibilità come ho sempre fatto nella mia carriera e anche quest’anno, mi ritaglierei il mio spazio. Sono a disposizione: ho sposato la causa in una categoria in cui non avevo mai giocato prima e mi piacerebbe proseguire in questo progetto, ambizioso, che ho abbracciato. Il gruppo, poi, è stato come una famiglia, bello il rapporto che si è creato con i tifosi". "Alla fine, ripeto, non è quante partite fai, ma quante ne fai – ha detto – e l’apporto e il supporto che dai, dentro e fuori dal rettangolo verde. Come ho sempre detto ai ragazzi, vestire la maglia del Siena non è una cosa rara e ce la dobbiamo tenere stretta". Agostinone non sarebbe nuovo alla D. "L’ho fatta tre volte e l’ho vinta due – ha chiuso –, con Foggia e Novara. Il livello si alzerà, sarà importante, come è successo quest’anno, creare un grande gruppo, predisposto al lavoro e umile".

Angela Gorellini