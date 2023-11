Gabicce si affida ai giovani

Oggi in Promozione quattro anticipi (14,30).

Atletico Mondolfo Marotta-Fabriano Cerreto. I padroni di casa vengono da un bel risultato conquistato sul campo del Vismara (0-3) e vorrebbero quanto prima uscir fuori dalla zona playout. Arbitro Tarli (Ascoli Piceno).

Castelfrettese-Fermignanese. "Arrivando da due sconfitte immeritate – commenta il diesse della Fermignanese Silvio Cerpolini – abbiamo grande voglia di riscatto. La squadra si è allenata alla grande in settimana e nonostante qualche defezione è in buona salute. Giocheremo in un campo ostico contro un’ottima squadra guidata da un grande allenatore (Fenucci ndr). La Castelfrettese viene da 7 risultati utili consecutivi e da una grande vittoria con il Marina, una delle più in forma". Arbitro Falgiani (Ascoli Piceno).

Moie Vallesina-Villa San Martino. "Avversario in salute e di grande qualità – sottolinea Luca Bocci diesse del Villa San Martino –. La squadra sta dando tutto ma ancora il risultato pieno non arriva e dobbiamo provare ad invertire la rotta. Speriamo di recuperare qualche giocatore". Arbitro Monterubbiano (Fermo).

Osimostazione-Barbara Monserra. I padroni di casa cercano il riscatto dopo la sconfitta a Fano con il Sant’Orso, il Barbara non è rimasta soddisfatta sette giorni fa del punto casalingo contro il Gabicce Gradara. Arbitro Chiarotti (Macerata).

Il programma di domani

Biagio Nazzaro-Vismara 2008. Il presidente del Vismara Flavio Parlani si dice fiducioso di un cambiamento di rotta dei suoi ragazzi anche se sa che la trasferta di quel di Chiaravalle va presa con le molle. Arbitro Bartomioli (Pesaro).

Gabicce Gradara- Portuali Ancona. "I Portuali hanno una squadra da anni abituata al vertice, è solida, vanta il miglior attacco del girone, in trasferta su quattro partite ne ha vinte tre – dice il mister del Gabicce Bebo Angelini –. È fondamentale fare risultato pur con gli uomini contati , ma i nostri ragazzi del settore giovanile sono una risorsa importante. Dobbiamo ricercare la prestazione migliore perché il risultato ne è quasi sempre la conseguenza, contro la Fermignanese e il Barbara ci siamo riusciti e stavamo per fare il pieno di punti". Arbitro Malascorta (Jesi).

Pergolese-Marina Calcio (ore 15). Dopo l’ottimo punto di Ancona gli uomini di mister Guiducci vorrebbero incamerare un altro risultato positivo. Arbitro Latuga (Pesaro).

Valfoglia-Sant’Orso. "Campo difficile quello di Valfoglia – dice l’allenatore del Sant’Orso Fulgini – contro un’ottima squadra che sta facendo un bel campionato dovremo fare molta attenzione e non commettere errori se vogliamo portare a casa un risultato positivo". Arbitro Pasqualini (Macerata).

Amedeo Pisciolini