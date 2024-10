Galantini: è subito esordio con il Fabbrico. Brescello-Correggese, derby da brividi

È un mercoledì che assomiglia ad una domenica: oggi in campo Eccellenza e Promozione per il turno infrasettimanale.

Partiamo dall’Eccellenza, con tre gare in programma alle 14.30. Il Rolo (7), che non vince da tre gare, andrà sul campo del Salsomaggiore (15), che nell’ultimo turno ha perso la prima gara dell’anno. Arbitra Delucca di Bologna.

Già tempo di esordio per Galantini, tornato in sella al Fabbrico (4): c’è voglia di eliminare le quattro sconfitte di fila ospitando la Fidentina (12). Direzione affidata a Battilani di Imola. In scena nel pomeriggio anche il derby tra Brescello/Piccardo (11) e Correggese (12). Non vivono un gran momento i locali, visto che non vincono da 4 turni, mentre i biancorossi col nuovo tecnico Rossi sono tornati al successo. Dirigerà il derby Fermo di Torre Annunziata.

Tris di gare anche alla sera (20.30). Il Borgo San Donnino, secondo con 17 punti, riceverà un’Arcetana (9) in serie utile da 4 gare. Arbitro: Nazzicone di Ferrara. Gara complicata per lo Sporting Scandiano (4): non ha mai vinto e ospiterà il Terre di Castelli (13), squadra molto forte. Fischietto a Mariano di Bologna. Infine ecco la Vianese (15), in gran forma con 4 vittorie di fila, che andrà sul campo del Real Formigine (4) che non vince da 6 turni. Arbitrerà De Robertis di Bologna.

In campo anche la Promozione. Il girone A tutto in serale (20.30): la Bagnolese (6) cercherà il primo successo della gestione Capanni ospitando il Vezzano (13). Occhio ai gialloblù, stanno bene; arbitra Di Lorenzo di Piacenza. Il Luzzara (8) ospita il Fidenza (7) nelle zone calde, e la capolista (17 punti, come il Castellana Fontana) Bibbiano/San Polo cercherà di fare il colpaccio sul campo della Bobbiese (15), che è terza (Candela di Parma).

Montecchio (14) sul campo dell’Alsenese (12): qui arbitra Danielli di Bologna; il Masone (10) visiterà il Futura Fornovo Medesano (13) con arbitraggio di Volpato di Piacenza, e il Boretto (8) cercherà di violare il campo del Carpaneto Chero (ultimo con 5 punti). Qui fischietto a Zullo di Bologna.

Poi il girone B: il match delle 14.30 vedrà il Castellarano (13) ricevere il Colombaro (7), e arbitrerà Visentini di Finale Emilia. Poi 5 gare serali alle 20.30: Baiso/Secchia (11), che vola con 3 successi di fila, pronto a ricevere il San Felice (6). Musolesi di Bologna a dirigere. L’imbattuta Riese (18) non vuole smettere di sognare e ha l’occasione di accorciare sulla capolista Atletic Cdr Mutina (24) che nella tana dei rossoneri sarà alla caccia del 9° successo su 9 gare (arbitra Cavallari di Finale Emilia).

Il Casalgrande (13) riceve la Sanmichelese (16): arbitra Sfirschi di Piacenza. Chiudiamo col Fiorano ultimo a 4 punti, che ospiterà la Sammartinese a quota 12 (Cortese di Bologna), e col Campagnola (13) impegnato in casa col Ganaceto che ha 11 punti (Reggiani di Finale Emilia).

g.m.