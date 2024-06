Galligani-Cavallari, due sì. Doppio colpo della Robur

Elia Galligani e Daniele Cavallari vestiranno la maglia della Robur anche la prossima stagione. Se per l’attaccante, con un contratto pluriennale in tasca già al suo arrivo la scorsa estate, si è trattato di una meritatissima conferma, per il difensore di un rinnovo di contratto, che lo legherà ai colori bianconeri per un’altra annata sportiva.

"Dopo una stagione da assoluto protagonista, la società Siena Fc è lieta di comunicare di aver confermato Elia Galligani. Da parte di tutto il club un caloroso in bocca al lupo a Elia per il prosieguo della sua avventura. Complimenti Elia", questo il messaggio con cui la Robur ha formalizzato la permanenza sulle lastre del suo capocannoniere: 17 i gol segnati (record personale, precedentemente fissato a 11), 16 gli assist forniti ai compagni, en plein di presenze (32), i numeri di Gallo che grazie ai voti presi ‘in pagella’ durante l’arco del campionato, si è anche aggiudicato il Fedelissimo d’Oro. A volerlo in bianconero, l’allenatore Lamberto Magrini che lo aveva allenato al Grosseto e al San Donato Tavarnelle e che lo conosce quindi come le sue tasche.

Qualche giorno per riflettere, poi la scelta di abbracciare il progetto Siena, nonostante la discesa in Eccellenza a dispetto delle chiamate arrivate anche dai piani superiori. Anche grazie al suo contributo la Robur ha chiuso la stagione con il miglior attacco del raggruppamento (68 centri).

Il mestiere di Cavallari, invece, è quello di evitarli, i gol: e il centrale (mancino di piede), è stato un altro dei grandi protagonisti della promozione della Robur in Serie D, categoria dalla quale è arrivato, avendo vestito per due campionati consecutivi la casacca della Correggese, inanellando 68 presenze e segnando quattro reti e dopo l’annata al Chions dove ha messo insieme 25 gettoni e realizzato due gol. Durante la sua avventura senese il difensore, classe 1998, ha collezionato invece 27 presenze e 2 reti. Il reparto difensivo bianconero ha chiuso come il secondo migliore del girone (17 i gol subiti, dietro solo al Terranuova Traiana a 13).

"La società Siena Fc è lieta di comunicare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Daniele Cavallari, che si è leegato ai colori bianconeri per la stagione 2024/2025. Da parte di tutto il club un caloroso in bocca al lupo a Daniele per il prosieguo della sua avventura. Complimenti Daniele", l’annuncio ufficiale della Robur.

Angela Gorellini