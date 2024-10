Gallo perde match e primato. Galeazza nuova capolista

Si interrompe la cavalcata solitaria in testa alla classifica per il Gallo, sconfitto di misura in riva al Po dal Pontelagoscuro. La sconfitta di Panzavolta e compagni e il contemporaneo successo del Galeazza sui copparesi dell’Amici di Stefano consente il sorpasso sui granata, che restano comunque nei piani nobili della graduatoria a quota 12, al secondo posto assieme alla matricola La Dozza, che ha espugnato Santa Maria Codifiume 3-1.

Si brinda a Ponte, una vittoria che si aggiunge a quella di Coppa di questa estate. "E’ stata una partita bella e combattuta – è l’analisi del presidente biancazzurro, Luca Popolo – Tre punti ottenuti grazie ai cambi operati da mister Lombardi nel secondo tempo, che hanno apportato maggiore freschezza e vivacità alla gara". Una vittoria che ha una dedica speciale: "La dedichiamo al nostro super segretario Romano Bartolini, che ci ha lasciato in settimana a 76 anni dopo aver trascorso trent’anni con noi: sempre impeccabile, una persona meravigliosa, mancherà a tutti".

Che valore attribuisce al successo nel derby contro la capolista? "Vale tanto, un pieno di adrenalina ed entusiasmo per una squadra giovane come la nostra, in costante crescita". Match winner Piccinardi, figlio d’arte, il padre è stato uno degli attaccanti migliori degli ultimi decenni, bomber di Ostellato, Comacchiese e Migliarino. Il gol di Piccinardi jr è il frutto di un contropiede, il suo tiro peraltro è stato deviato in maniera decisiva. "Il primo tempo è stato equilibrato – racconta il presidente del Gallo, Carlo Baldissara – nel secondo abbiamo pagato la maggiore freschezza atletica del Ponte e un gol sfortunato: un tiro di Piccinardi deviato da Vitali, che ha ingannato il portiere. Il rimpianto? Uno soltanto: un fallo di mano nell’area del Ponte non rilevato dall’arbitro all’inizio della ripresa, che poteva cambiare le sorti della partita".

Franco Vanini