Gambassi, ci pensa Francini: ora è secondo posto. Il Monterappoli cala il poker nel derby, Avane ko Weekend negativo per le squadre locali in Prima e Seconda Categoria, tranne per Gambassi e Monterappoli che ottengono importanti vittorie. Gambassi si posiziona al secondo posto in Prima Categoria, mentre Monterappoli conquista il quarto posto in Seconda Categoria.