Gambassi fuori dai play-off, Avane retrocesso in Seconda Categoria

Niente play-off per il Gambassi nel girone E di Prima Categoria. Le ultime speranze per i termali si sono infrante nello scontro diretto di Galluzzo, terminato 1-1. Alla squadra di Falco non è bastato il vantaggio siglato da Borgognoni e parte della ripresa in superiorità numerica.

Scendiamo in Seconda Categoria, partendo dal girone F dove perdendo 3-1 a Lastra a Signa contro La Lanterna, l’Avane è matematicamente retrocesso. Al contrario, il Santa Maria ha centrato la permanenza in categoria con un turno di anticipo. Il 4-2 rifilato a domicilio al Sesto Calcio (doppietta di Carraro e reti di Querci e Bartali), ha infatti permesso ai gialloblù di conservare comunque almeno dieci punti di vantaggio sulla penultima anche qualora dovessero chiudere quintultimi, che per regolamento non farebbe disputare il play-out.

Successo importante in chiave salvezza pure per il Monterappoli, che ha regolato 3-1 nello scontro diretto interno il Cobra Kai (a segno Jacopo Bruno, Marconcini e Fanuele). I neroverdi empolesi restano infatti quintultimi, ma in questo momento sarebbero a loro volta salvi grazie sempre alla ‘forbice’ rispetto alla penultima in classifica.

Nel girone G, invece, il Ponte a Cappiano non va oltre lo 0-0 in casa contro il Bientina e vede complicarsi terribilmente la corsa ai play-off. Ai calligiani adesso non basterà vincere l’ultima giornata, ma servirà anche un concatenarsi di risultati sugli altri campi. L’Aurora Montaione, ormai salvo, ha invece salutato il proprio pubblico con un sonoro 4-0 casalingo al fanalino di coda Ponte delle Origini. In meno di un’ora Mandorlini apre e chiude il poker siglato anche da Blè e Ciampolini (su rigore).