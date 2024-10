Gambassi resta imbattuto. Santa Maria ancora un pari

Seconda vittoria interna di fila senza reti al passivo. Grazie al 2-0 rifilato al Chianti Nord, nel girone E di Prima Categoria il Gambassi resta imbattuto e si mantiene in scia alla capolista a punteggio pieno Resco Reggello. Dopo un primo tempo equilibrato è stata la zampata di Gueye in mischia a sbloccare la partita all’81’, mentre al 90’ ci ha pensato Botti in contropiede a chiudere il conto. Veniamo adesso al girone F di Seconda Categoria, dove la terza giornata ha riservato pochi sorrisi alle tre empolesi. L’unica a non perdere è stata il Santa Maria, che a Firenze contro il Cobra Kai ha colto il terzo pari consecutivo. Un 2-2 che per il team di mister Tamburini è stato firmato da Batistoni e Macaione, tornato dopo alcune stagioni negli amatori. Il Solito Koceku, quarto gol nelle ultime tre gare ufficiali tra coppa e campionato, non basta al Monterappoli per uscire indenne da Lastra a Signa contro la neopromossa La Lanterna, che si impone per 2-1 ed aggancia a quota 4 proprio i ragazzi di Bruno. Stesso risultato anche per l’Avane, che sul proprio terreno di gioco si è arreso alla capolista a punteggio pieno Naldi (secondo ko di fila). Di Reali la rete giallonera. Chiudiamo con il girone G, dove Ponte a Cappiano e Aurora Montaione condividono con 7 punti la seconda piazza, a meno due dalla vetta. Grazie a una doppietta di bomber Becherucci e ai centri di Dani e Covato i calligiani hanno espugnato per 4-1 il campo del Ponte alle Origini, agganciando così gli arancioblu valdelsani, fermati invece sull’1-1 in casa dalla Volterrana. Dopo il vantaggio ospite al 21’ Ghizzani salva la porta montaionese e al 43’, dopo aver colpito anche un palo su punizione, a realizzare il pari locale è Pieroni, che allo scadere si divora anche l’occasione del possibile successo.

Simone Cioni