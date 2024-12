Gara decisa nelle fasi iniziali. Galante regala tre punti al’Urbino. Il Tolentino ko dopo sei giornate

1

CALCIO 1921 (4-3-1-2): Porcellini, Mari (37’ st Bellucci), Boccioletti, Pierpaoli, (37’ st Dalla Bona), Nisi, Tamagnini, Cusimano, Zancocchia, Bardeggia, Galante (42’ st Montesi), Serges (11’ st Sergiacomo). All. Mariani N.

TOLENTINO 1919 (4-4-2): Bucosse, Salvucci, Tizi (27’ st Cicconetti, 47’ st Di Biagio), Strano, Badiali, Tomassetti, Manna (19’ st Mariani), Tortelli, Moscati, Pesaresi (19’ st Capezzani, 31’ st Stricker), Lovotti. All. Passarini P.

Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno.

Rete: 9’ Galante.

Partita tra due squadre che sentono profumo di play off. Il Tolentino arriva a Urbino con sei risultati consecutivi frutto di cinque vittorie e un pareggio. L’Urbino deve rinunciare a Giovane, Palazzi, e Sartori con Dalla Bona e Bellucci in panchina a smaltire ancora postumi di infortuni. Partita subito nel vivo: al 2’ calcia Manna da fuori area palla alta. Risponde subito l‘Urbino al 9’ e lo fa con Galante che controlla dentro l’area e calcia sul palo lontano, Bucosse battuto e 1-0. Continua a spingere la squadra di Mariani e al 12’ Bardeggia libera dentro l’area Serges, che tutto solo calcia incredibilmente alto. Il Tolentino cerca di fronteggiare gli attacchi gialloblù ma al 27’ è ancora l’Urbino che va al tiro con Bardeggia. Al 36’ è Cusimano che calcia alto di poco sulla traversa. Nella ripresa gara apertissima. Al 10’ calcia Lovotti palla fuori. Minuto 14: scappa Galante, imprendibile a tu per tu con Bucosse ma calcia fuori di pochissimo. Al 20’ ci prova anche Pierpaoli palla ancora fuori. Incredibile al 25’ Galante viene fermato dall’ultimo uomo, Tarli non fischia per un rosso clamoroso. Al 29’ occasione colossale anche per il Tolentino con Lovotti che calcia a botta sicura con Porcellini super. Si aprono spazi in avanti per gli attaccanti gialloblù. Al 33’ Pierpaoli per Bardeggia che non ci arriva per centimetri. Al 41’ ancora Bardeggia para Bucosse. Brivido al minuto 50 con Porcellini che in area perde palla, si crea una mischia che però non sortisce effetto. Poker di vittorie per l’Urbino. I migliori Boccioletti e Cusimano da una parte, Badiali e Lovotti dall’altra.