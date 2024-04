Garcia piega il Montegranaro. Il Tolentino saluta i suoi tifosi con un successo

Tolentino

1

Montegranaro

0

: Bucosse, Tomassetti, Balbo, Di Biagio (10’ st Salvucci), Sosa, Giuggioloni (13’ st Santoro), Garcia (43’ st Valentini), Bracciatelli, Moscati, Borrelli (21’ st Cardinali), Gabrielli (10’ st Pottetti). All. Possanzini.

MONTEGRANARO: Taborda, Foresi (13’ st Diouane), Ruggeri, Rozzi (31’ st Valentini), Capodaglio, Pagliarini, Jallow, Marilungo, Tonuzi (31’ st Perpepaj), Tissone, Cicconetti (39’ Kukic). All. Marinelli.

Arbitro: Cocci di Ascoli Piceno.

Rete: 23’ st Garcia.

Note: spettatori 350. Ammoniti: Balbo e Di Biagio. Espulsi 36’ Pagliarini, 40’ st Sosa.

Dopo quasi due mesi di "digiuno" torna a vincere il Tolentino congedandosi col sorriso dai propri tifosi. Quella col Montegranaro è l’ultima gara interna, disputata con la salvezza in tasca. Ma i ragazzi di Possanzini ce la mettono tutta, sfoderando una bella prestazione. Il tecnico schiera dall’inizio quattro under e dà spazio a chi ha giocato di meno in stagione, come ad esempio il portiere Bucosse. Molte le occasioni. Nella prima mezz’ora Borrelli sfiora due volte il montante, mentre proprio Bucosse dice "no" a Tonuzi e Marilungo. Poi al 36’ Pagliarini ferma Moscati lanciato a rete e viene espulso; punizione, batte Borrelli e colpisce la traversa, arriva sulla palla Garcia, ma il suo colpo di testa è respinto da Taborda. Nel finale il portiere ospite si supera pure su Moscati, tutto solo davanti a lui. Nella ripresa Balbo sfiora subito il vantaggio, poi ecco il gol di Garcia che, ben pescato in area, tira ma si vede respingere la sfera dal portiere. Tuttavia, sul tap-in è lui il più lesto per ribadire in rete. Al 40’ viene espulso Sosa per doppia ammonizione, reo d’aver perso tempo al momento della sostituzione. Mister Marinelli gioca tutte le sue carte per il pari e il nuovo entrato Perpepaj, nel recupero, è autore di una bellissima sforbiciata. Ma Bucosse è attento.

m. g.