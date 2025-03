Gare thrilling. Sporting e Rolo: in palio punti pesantissimi

Col ritorno dell’ora legale (calcio d’inizio alle 15.30) e l’avvicinarsi dello sprint finale dei campionati, i punti pesano doppio in tutte le categorie.

In Eccellenza tengono banco due derby: amarcord da ex di turno per mister Lauro Bonini chiamato ad inizio settimana sulla panchina del Rolo invischiato in zona play-out che inizia la sua avventura in casa dell’Arcetana, in serie utile da 6 gare e vicinissima al miracolo-salvezza.

Altro match da dentro o fuori al "Morelli" dove la Brescello Piccardo insegue il sogno play-off ed è opposta ad uno Sporting Scandiano sempre più con l’acqua alla gola. Per la corsa al vertice, la Correggese, fresca di primato ereditato dal Nibbiano impegnato sul sintetico dello Zola Predosa, deve domare al "Borelli" il Real Formigine del regista ex di turno ed ex capitano pluriennale Federico Davoli e del bomber, altro ex, Alessandro Napoli. Gara insidiosa anche per la Vianese, terza forza del lotto, che fra le mura amiche deve piegare i piacentini del Gotico Garibaldina in piena zona calda.

Secondo spareggio di fila per il Fabbrico che riceve il Colorno, terzultimo della classe.

Passa dal reggiano la corsa al titolo del girone A di Promozione, ormai affare piacentino: il Montecchio prova a regalarsi una giornata di gloria al "Notari" contro la battistrada Pontenurese, mentre il Masone sogna lo squillo con l’ex regina Bobbiese. Dopo due ko in stecca, il Bibbiano/San Polo deve riprendere la marcia per garantirsi i play-off al "Bedogni" nel derby con una Bagnolese imprevedibile; fra i locali rientrano da squalifica lo stopper Bonacini ex di turno, il duttile e giovane Errigo, infine il bomber Gargiulo.

Nel girone B il Campagnola deve cancellare la delusione per il ko nella semifinale di Coppa Italia nel derby esterno con una Sammartinese alla caccia degli ultimi punti tranquillità.

In Prima poker di derby per tutti i gusti: testacoda in FalkGalileo-Original Celtic Bhoys, rincorsa play-off per il Guastalla alle prese con la Povigliese, la capolista Virtus Correggio insegue la ripartenza sul terreno del Daino Santa Croce, spareggio salvezza in Atletic Progetto Montagna-Campeginese.

Big-match da brividi in Seconda categoria: ultimo ostacolo per il Novellara che a Rio Saliceto affronta il San Prospero Correggio, secondo della classe e staccato di 9 punti, quindi un blitz significherebbe vittoria con 3 gare d’anticipo. Potrebbe approfittarne la Virtus Mandrio che ritorna al proprio Parrocchiale per ospitare il Rapid Viadana, intenzionato a centrare la griglia play-off. Altro match-clou al "Nasi" dove i locali dello United Albinea, leader per buona parte del girone d’andata, attendono la capolista Celtic Cavriago avanti di 6 lunghezze.

Trappola nella stracomunale per il Fellegara che al "Torelli" si misura con la Boiardo Maer.

Eccellenza

Arcetana (36)-Rolo (25); Brescello Piccardo (50)-Sporting Scandiano (22); Correggese (64)-Real Formigine (34); Fabbrico (36)-Colorno (23); Vianese (59)-Gotico Garibaldina (28).

Promozione

Girone A: Bibbiano/San Polo (50)-Bagnolese (37); Boretto (42)-Sannazzarese (28); Luzzara (41)-Carpeneto Chero (30); Masone (31)-Bobbiese (61); Montecchio (41)-Pontenurese (62); Sorbolo Biancazzurra (26)-Vezzano (50).

Girone B: Castellarano (56)-Fiorano (26); Montombraro (33)-Casalgrande (40) sul sintetico modenese di San Prospero; Sanmichelese (59)-Baiso/Secchia (51); Sammartinese (38)-Campagnola (57); Virtus Camposanto (28)-Riese (47).

Prima categoria

Girone B: Barcaccia (14)-Fognano (34); Quattro Castella (32)-Terre Alte Berceto (26); Real Sala Baganza (26)-Atletico Bibbiano Canossa (37).

Girone C: Atletic Progetto Montagna (21)-Campeginese (22) sul sintetico di Castelnovo Monti; Daino S.Croce (32)-Virtus Correggio (54); FalkGalileo (44)-Original Celtic Bhoys (19); Guastalla (40)-Povigliese (33); Rubierese (45)-Campogalliano (46); Solierese (39)-Boca Barco (30); Viadana (32)-Virtus Libertas (50).

Seconda categoria

Girone D: Reggio Calcio (9)-Virtus Calerno (28); Reggiolo (37)-Saxum United (35); San Prospero Correggio (46)-Novellara (55); Santos 1948 (17)-San Faustino (29); S.Ilario (26)-Rubiera (27) a Calerno; Virtus Bagnolo (18)-Fc 70 (19); Virtus Mandrio (45)-Rapid Viadana (37).

Girone E: Borzanese (30)-Carpineti (40); Cerredolese (29)-Roteglia (26); Consolata (20)-Puianello (17) sul sintetico di San Michele ore 18.30; Fellegara (46)-Boiardo Maer (23); Montecavolo (24)-Eagles Sassuolo (7); Real Casina (34)-Casalgrandese (24); United Albinea (45)-Celtic Cavriago (51).

Terza categoria

Biasola (20)-Amici di Davide (30); Cavriago (51)-Rivalta (42); Collagna (22)-Sporting Tre Croci (37); Coviolo (26)-Vetto (39); Felina (23)-Sporting Cavriago (55); Gatta (30)-Plaza Montecchio (36); Ramiseto (16)-Fogliano (27).