"Geggiano inarrestabile, Buonconvento sconfitto: il commento di Mister Nocciarelli"

Buonconvento

0

Geggiano

1

BUONCONVENTO – Il Geggiano non si ferma più! Ha fatto 13 punti nelle ultime cinque partite ed è a sei lunghezze dalla zona play-off… Parte bene il Buonconvento che in circa 15’ crea un paio di palle-gol e colpisce la traversa. Poi il Geggiano si fa vedere in zona tiro e passa in vantaggio al 25’ con un rigore trasformato da Orlando. Nella ripresa partita vibrante soprattutto a centrocampo. Il Buonconvento cerca il pareggio ma il Geggiano chiude tutti gli spazi. Mister Nocciarelli: "Ammiro la concentrazione dei miei ragazzi".