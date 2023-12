Gennaio intenso. Ben sei partite con doppio turno infrasettimanale

Gennaio sarà un mese intenso per la Robur e per le altre squadre del girone B del campionato di Eccellenza Toscana. Ben sei (due i turni infrasettimanali) gli incontri in programma anche se il Siena, domenica 7, data della ripresa del torneo, osserverà il turno di riposo. Per i bianconeri il cammino riprenderà mercoledì 10 con la gara casalinga con la Fortis Juventus (1-2 all’andata). Appena quattro giorni dopo la squadra di Magrini sarà impegnata sul campo della Lastrigiana. Domenica 21 Bianchi e compagni giocheranno di nuovo tra le mura amiche, con il Firenze Ovest. Sarà poi la volta di Sinalunghese-Siena (mercoledì 24). Il mese si concluderà domenica 28 con la partita interna con il Terranuova Traiana. Bianchi e compagni torneranno in campo forti di un consolidato primo posto, a + 14 dal Signa, seconda forza del raggruppamento; questa la classifica al termine del girone di andata: Siena 42; Signa 28; Castiglionese, Scandicci e Terranuova Traiana 27; Nuova Foiano 24; Colligiana e Sinalunghese 23; Mazzola e Baldaccio Bruni 21; Rondinella Marzocco e Lastrigiana 20; Audax Rufina 18; Fortis Juventus e Asta 17; Firenze Ovest 9; Pontassieve 7.