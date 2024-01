Geotermica, ko a testa alta. Tuttocuoio avanti tutta

GEOTERMICA

1

TUTTOCUOIO

2

GEOTERMICA: Rossi, Burini, Romeo, Spagnoli, Cacciò, Misseri, Falchini, Pashja (24’ st Mecacci), Pellegrini, Puccini (44’ st Dussol), Campo (23’ st Scottu). All. Niccolai.

TUTTOCUOIO: Carcani, Solari (1’ st Ratti) , Sorbo, Puleo, Severi, Marcon, Remorini (30’ st Princiotta), Massaro (44’ st , Papi, Rossi, Caggianese (19’ st Centonze). All. Sena.

Arbitro: Cremone di Pisa.

Marcatori: al 17’pt Campo, 38’pt Rossi, 36’st Centonze.

Larderello – Il Tuttocuoio si prende l’intera posta in palio ma la Geotermica oggi sul campo avrebbe meritato di più. La compagine di mister Niccolai ha fatto vedere di non meritare per niente l’ultimo posto in classifica perché ha saputo tenere testa alla prima della classe. "Quello odierno è un risultato bugiardo – attacca l’allenatore Niccolai a fine partita – perché abbiamo giocato alla pari contro una squadra forte come il Tuttocuoio. Sono contento della prestazione dei miei ragazzi e dobbiamo ripartire da questa partita, da come l’abbiamo giocata, per giocarci il futuro e la permanenza in categoria". La partita è stata giocata a viso aperto e la Geotermica ha fatto vedere di esserci portandosi in vantaggio nella fase iniziale. Al 17’, a seguito di un calcio d’angolo, la palla arriva a Campo, neo acquisto dei boraciferi, che con un gran sinistro trafigge Carcani. Il pareggio dei neroverdi si concretizza al 38’, ed è realizzato da Rossi, che risolve una mischia in area dei locali. Nel secondo tempo non ci sono grosse occasioni da gol da entrambe le parti ma nel finale di tempo il Tuttocuoio compie la rimonta approfittando del tentativo della Geotermica di aggiudicarsi la gara. Al 39’ infatti dalla difesa nero verde prende piede una ripartenza che, favorita anche da un rimpallo vincente, mette nelle condizioni il neo entrato Centonze di battere a rete con la palla che colpisce il palo prima di entrare in porta. E’ il gol vittoria che da alla capolista altri tre punti importanti per la sua classifica ma lascia ai locali il rammarico di un risultato positivo che sarebbe stato più giusto.

Pietro Mattonai