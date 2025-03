Geroni si fa ipnotizzare da Salgado sul rigore, l’Imolese resta in dieci. Il Sasso Marconi va vicino all’impresa

IMOLESE0SASSO MARCONI0IMOLESE: Salgado; Barnabà, Dall’Osso, Elefante, Agbugui (19’ st Garavini), Vlahovic, Brandi (22’ st Lolli), Gasperoni (44’ pt Pierfederici), Mattiolo (41’ st Ballanti), Melloni (26’ st Manes), Raffini. All. D’Amore. A disp. Adorni, Ale, Cocchi, Dragoi. SASSO MARCONI: Celeste; Mambelli, Cinquegrana, Marcaletti, Montanaro, Geroni, Galassi (26’ st Baietti), Armaroli (34’ st Pirazzoli), Jassey, Balleello (20’ st Barattini), Mancini (26’ st Pampaloni). All. Pedrelli. A disp. Stragapiede, Bonfiglioli, Pelloni, Chiemerie, Lisanti, Pirazzoli. Arbitro: Pani di Sassari. Note: 40’ st espulso Barnabà per doppia ammonizione. Ammoniti: Raffini, Geroni, Jassey, Vlahovic, Pierfederici.

Punto importante per il Sasso che al Galli ferma l’Imolese e brucia definitivamente le ambizioni playoff dei rossoblù, ma sorride a metà per le tante occasioni non sfruttate a dovere nel primo tempo, compreso un calcio di rigore (fallito da Geroni), che avrebbero potuto indirizzare il resto del match in maniera diversa. Solidi, attenti e per nulla timorosi, i ragazzi di Pedrelli (che dopo oltre un mese tornano a far punti in trasferta), contro un’Imolese che ci mette tanto ad ingranare, troppo, svegliandosi soltanto a metà gara: il risultato è uno zero a zero che sta stretto, ma che allo stesso tempo da continuità alla bella e importante vittoria arrivata al Carbonchi prima della sosta contro il San Marino.

Pericolosa per prima l’Imolese, con Raffini che dopo appena cinque minuti sfiora il palo incornando un bel cross di Barnabà. Al 19’, la prima iniziativa gialloblù: Jassey va via sulla fascia e crossa, Balleello arriva sul pallone e, da pochi metri, centra la traversa.

A quel punto la gara si accende: al 21’ Celeste respinge su Mattiolo, mentre poco dopo Vlahovic va a centimetri dal gol. Poi, al 34’, un contatto in area tra Barnabà e Marcaletti vale il penalty. Dal dischetto si presenta Geroni, ma Salgado intuisce la traiettoria e para, mantenendo il parziale immacolato.

Nel secondo tempo, i padroni di casa crescono. Al 50’, Celeste torna protagonista, salvando su Raffini, poi ci prova anche Dall’Osso, ma con poca fortuna. Dopo un altro paio di tentativi pericolosi di Manes, nel finale, l’Imolese chiude in dieci per l’espulsione di Barnabà, anticipando i tre fischi di Pani, che dividono la posta.

Giovanni Poggi