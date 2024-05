Ghelli all’ultimo tuffo. La Folgor vola in finale

FOLGOR CALENZANO

1

BARBERINO TAVARNELLE

0

dopo i tempi supplementari

FOLGOR CALENZANO: Giannini, G. Berretti, Celima, Ghilli, Sanni, Aldrovandi, Tamba (98′ Landolina), D’Orsi, Fiorentino (76′ Ghelli), Vastola (112′ Scarlini), Santolini. All. Batistoni.

BARBERINO TAVARNELLE: Pupilli, Petracchi, Guerri, Calosi (79′ Mezzetti), M. Sarti (116′ Francini), Panerai, Calamassi (79′ Corti), Ruffo, Morina, Cubillos, Bianchi. All. Temperini.

Arbitro: Simoncini di Pontedera.

Rete: 122′ Ghelli.

CALENZANO - Al 122’ minuto di gioco il bomber Ghelli fa esplodere lo stadio Magnolfi e regala al Calenzano la finale play off contro la Ginestra. La Folgor Calenzano supera 1-0 il Barberino Tavarnelle e vola in finale. Gli ospiti escono a testa alta avendo disputato una partita determinata e ben giocata, senza però concretizzare.

Gli ultimi minuti dei tempi supplementari sono stati emozionanti: a due minuti dal termine su traversone del Barberino Tavarnelle di Mezzetti si inseriva Francini che di testa scavalca il portiere locale Giannini, ma sulla riga di porta salva Scarlini. Poi sul corner seguente degli ospiti scatta il contropiede del Calenzano che, col portiere chiantigiano Pupilli in avanti per cercare il gol, si proietta in attacco con Ghelli che dopo un duello col difensore Corti lo supera e infila il pallone nella porta sguarnita. I rossoblù del Calenzano sono in finale grazie a questa vittoria, ma si sarebbero qualificati anche col pareggio poiché erano meglio piazzati in campionato. Sfortunato e il Barberino Tavarnelle che per il terzo anno consecutivo vede sfumare di un soffio la Promozione.

La partita si è dimostrata di alto livello seppur con ritmi non molto elevati a causa del caldo. Fra le azioni più pericolose degli ospiti al 15’ Bianchi per Guerri e poi lo stesso Bianchi conclude un soffio fuori. Al 30’ per i locali azione di Vastola e D’Orsi che calcia alto. Risponde Cubillos per Calamassi, ma il portiere Giannini è bravo. Botta e risposta all’inizio ripresa, poi all’80’ ospiti vicini al gol con Cubillos per Corti ma senza esito.

Francesco Querusti