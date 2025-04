Ghiviborgo in trasferta a Gavorrano: sfida decisiva per i play-off

In un ambiente sereno e con il morale alto, il Ghiviborgo si è ben allenato durante la settimana, per preparare al meglio la difficile trasferta di Gavorrano, contro un avversario tosto e scorbutico che, già all’andata, fece soffrire i colchoneros, infliggendo loro una pesante sconfitta. Partendo da questo presupposto, Bellazzini ed il suo staff hanno lavorato con attenzione, cercando di analizzare bene gli errori commessi nel match di domenica scorsa, vinto con merito, ma con qualche sbaglio. Biancorossoazzurri in fiducia, in serie positiva, al quarto posto e in corsa per i play-off, con il secondo migliore attacco del torneo ed il capocannoniere Lorenzo Gori (25 centri finora per lui), ben 15 vittorie (dietro solo alla capolista Livorno) ed appena due pareggi durante tutto il campionato (12 le sconfitte).

Il Follonica Gavorrano sta attraversando un buon momento ed è reduce dal pesantissimo blitz compiuto sul campo del San Donato Tavarnelle che gli ha praticamente consegnato la salvezza ed ora la squadra di Marco Masi è alla ricerca dei punti della sicurezza matematica. Questi gli ingredienti di una sfida che promette gol e spettacolo e che il Ghiviborgo deve affrontare con due defezioni importanti: come già sette giorni fa, infatti, sono assenti capitan Nottoli e l’esterno d’attacco Vari, entrambe infortunati; anche se le alternative non mancano, con Bellazzini che ha più opzioni (molto dipende dalla scelta delle "quote").

Questo potrebbe essere, quindi, il probabile schieramento che calerà al "Malservisi-Matteini", dove si gioca su un manto erboso praticamente perfetto, altro fattore che può favorire buone trame e qualche "numero" di livello (3-2-4-1): Bonifacio (2006) fra i pali; Conti, Bura (2004) e Giannini a comporre la linea difensiva; Signorini (2004) e Barbera (2004) in mediana; Bonafede (2005) esterno basso a destra, Campani e Noccioli sulla trequarti, Larhrib esterno alto a sinistra; Gori (2004) centravanti. Come detto, le alternative non mancano: Lopez per la difesa, il 2006 Simonetta per il centrocampo ed il 2005 Fischer per il reparto avanzato potrebbero essere utilizzati dall’inizio (sono tutti potenziali titolari). Fischio d’inizio alle ore 15.

Flavio Berlingacci