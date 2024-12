Ghiviborgo ospita Sporting Trestina: sfida cruciale per la classifica

Con i favori del pronostico, ma con la consapevolezza delle difficoltà di questo tipo di partite, il Ghiviborgo ospita lo Sporting Trestina, formazione umbra che naviga nelle parti basse della classifica, in piena lotta per la salvezza. In verità la compagine bianconera è apparsa in crescita nelle ultime esibizioni (sorprendente vittoria a Siena e pari interno, subìto in rimonta, con il Montevarchi) ed è per questo avversario insidioso, al di là di cosa dice una classifica che continua a sorridere ai colchoneros, attualmente al terzo posto a quota 25.

Il Trestina ha ben dieci punti in meno, frutto di un ruolino di marcia che si è impennato solo di recente e deve, inoltre, fare a meno di due titolari, entrambi squalificati: Federico Mencagli ed Emanuele Serra.

Atteso, dunque, in Media Valle, un antagonista ben coperto e pronto a colpire di rimessa, contro cui sarà necessario un buon approccio, per non incorrere in brutte sorprese e cercare fin da subito di incanalare il match sui binari più consoni ai ragazzi di Tommaso Bellazzini che si sono preparati curando tutto nei minimi particolari, con l’obiettivo di dare il giusto seguito al colpaccio di Foligno.

Nel frattempo si è aperta la sessione di mercato invernale ed in casa Ghivi si registrano due movimenti in uscita: hanno lasciato la casacca biancorossoazzurra il laterale d’attacco Lika (classe 2004) passato allo Sporting Cecina, in Eccellenza ed un altro esterno, Lorenzo Rea, salito in Lombardia al Muggiò (Eccellenza), ragazzi che hanno, finora, trovato poco spazio ed hanno deciso di cambiare.

Detto questo, per la sfida alla squadra umbra, Bellazzini ha l’intero organico a disposizione, ad eccezione del lungodegente Bassano, ancora fermo per infortunio (per lui si parla di rientro a gennaio). Tutto fa, quindi, presupporre, nella conferma dello schieramento iniziale visto domenica scorsa, salvo defezioni dell’ ultim’ora, che dovrebbe essere il seguente (3-2-4-1): Bonifacio (2006) fra i pali; linea difensiva composta da: Conti, Lopez Petruzzi e Bura (2004); in mediana: Simonetta (2006) e Barbera (2004); Giannini esterno basso a destra, Nottoli e Noccioli sulla trequarti; Vari esterno alto a sinistra; punta centrale bomber Gori (2004), salito proprio a Foligno a quota 11 centri nella speciale classifica cannonieri. Il difensore Russo (2006) ed il centrocampista Campani, quali possibili variabili: molto dipenderà dalle sensazioni di allenatore e staff tecnico.

Attesa, al "Carraia", una buona cornice di pubblico; calcio d’inizio alle ore 14,30.

Flavio Berlingacci