Giana e Pro Patria, a voi due. Il derby da punti pesanti

GORGONZOLA (Milano)

Giro di boa nel campionato di Serie C oggi allo stadio Città di Gorgonzola con la Giana Erminio che riceve la Pro Patria con calcio d’inizio alle 14. Una partita importante per entrambe le formazioni con i padroni di casa che anche in questo girone di ritorno si devono riconfermare sorpresa del girone A e i tigrotti bustocchi che devono invertire la rotta rispetto all’andata. Nella calza della Befana perciò entrambi le squadre sperano di trovare punti preziosi per inaugurare con il piede giusto l’anno nuovo.

I gorgonzolesi di Chiappella vogliono riprendere da dove hanno finito l’anno vecchio: "Non mi aspettavo questi 30 punti - dice l’allenatore -: eravamo consci delle difficoltà che poteva incontrare una squadra giovane come la nostra, ma siamo stati sempre uniti e positivi nel migliorare, con un percorso di crescita continuo. Non dobbiamo accontentarci però e dobbiamo proseguire su questa strada". Sul fronte dei biancoblù bustocchi regna la consapevolezza che questo sarà un mese fondamentale per il proprio cammino, in attesa magari di qualche rinforzo da parte del direttore sportivo Sandro Turotti.

"Abbiamo - dice il tecnico Riccardo Colombo - voglia di riprenderci i punti lasciati all’andata con la Giana e dovrà esserci da parte nostra una reazione importante. Gennaio è per noi fondamentale: occorrerà mettere fieno in cascina perché poi il mese successivo ci vedrà disputare delle partite molto complicate".

Sul piano tattico si potrebbe assistere ad una gara a specchio con entrambe le compagini schierate con un 3-5-2, anche perché d’ora in avanti sarà sempre più importante cercare di sbagliare il meno possibile, puntando a raccogliere strada facendo il maggior numero di punti possibili con tutte le concorrenti che saranno in piena bagarre per centrare gli obiettivi stagionali. Arbitrerà l’incontro in programma al Città di Gorgonzola il "fischietto" Enrico Cappai della sezione di Cagliari.