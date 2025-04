Gill Voria debutta con vittoria: Siena batte Follonica Gavorrano 3-0

È iniziata con il piede giusto l’avventura di Gill Voria sulla panchina del Siena. Con la vittoria sul Follonica Gavorrano, con tre punti pesantissimi in ottica play off, con tre reti segnate e tutta l’emozione del mister al termine della contesa. L’unica altra gara in cui la Robur aveva segnato tante reti, era stata, sempre al vecchio Rastrello con il Seravezza Pozzi (3-2), a inizio ottobre. L’unica altra gara in cui la Robur aveva vinto con due reti di scarto era stata, sempre al vecchio Rastrello, con il San Donato Tavarnelle (2-0), a inizio gennaio.

Un segnale decisamente confortante, in vista del rush finale in cui Bianchi e compagni sono chiamati a conquistarsi un posticino tra le prime cinque forze del girone, in considerazione della grande difficoltà incontrata nell’arco del campionato a trovare la via del gol. Particolare anche che i gol siano arrivati da Mastalli (doppietta) e Galligani: il primo ha disputato un’annata al di sotto delle aspettative, con una sola rete all’attivo (lo ha ammesso lui stesso), al secondo, dopo un buon inizio, si è un po’ inceppato il motore. Entrambi, nelle prossime tre partite e magari nella post season, potrebbero essere due armi affilate per ferire le difese avversarie. Galligani, tra l’altro, con la rete realizzata contro il Follonica Gavorrano, si è avvicinato alla doppia cifra: 7 i centri del numero 11 (5 gli assist).

Da sottolineare anche la buona performance di Pescicani nel ruolo di terzino: una soluzione per alternare a destra della linea difensiva Morosi chiamato, durante il cammino, agli straordinari e un po’ affaticato in questo finale di stagione (sabato ha dato forfait per un dolore al flessore). Da vedere se Morosi, così come Masini, fermato lo stesso da un problema fisico, giovedì saranno della partita: ad attendere Bianchi e compagni la Fezzanese, che ha ufficialmente salutato la Serie D, dopo la sconfitta di ieri (sicuri assenti il lungodegente Ricchi e Biancon che, da diffidato, si è preso contro il Follonica Gavorrano, l’ammonizione che farà scattare la squalifica).

Un impegno da non sottovalutare, per la Robur: scendere in campo con la convinzione di aver già la vittoria in tasca sarebbe un errore. Serviranno, al solito, grinta, carattere e umiltà. E anche la capacità di saper soffrire, come è successo al vecchio Rastrello due giorni fa.