Ginestra-Cerbaia, a voi. E’ lo scontro più sentito

Una sfida particolare quella di domenica al comunale di Ginestra Fiorentina fra i padroni di casa e il Cerbaia. Appena 5 chilometri separano le due squadre che dopo la Coppa Italia, tornando a sfidarsi in campionato per un derby particolare, il primo in Promozione. Entrambe arrivano da un ko: Ginestra sul campo del Belvedere, il Cerbaia in casa contro il Lebowski. La vigilia del derby viene vissuta con forte intensità da entrambe.

"Sarà un derby molto impegnativo – puntualizza il presidente della Ginestra Fiorentina, Arsenio Lombardi –. Un paio di giocatori sono in non perfette condizioni. Vedremo se riusciranno a recuperare. Il Cerbaia è un’avversaria da temere che ha sempre trovato lo schieramento giusto per raccogliere un punto in più in classifica rispetto a noi. Speriamo che da questa prima sfida vera in campionato venga fuori una bella partita, con la Ginestra che possa beneficiare di un risultato positivo".

Dall’altra sponda si vive la vigilia con la stessa intensità. "Le sfide contro la Ginestra sono state sempre belle ma altrettanto difficili – rimarca l’allenatore del Cerbaia, Francesco Sacconi – Sul loro campo riescono a ottenere sempre buoni risultati. Hanno giocatori importanti come Giannelli, Maggiorelli, Chiani, la punta Vargas e alcuni giovani interessanti. L’anno scorso non siamo riusciti a vincere: speriamo che stavolta vada meglio". Giovanni Puleri