Gioia Rizzi e Bonetti esaltano il Corticella

Finalmente Corticella. Grazie a una prestazione praticamente perfetta, gli uomini di Michele Nesi battono il San Marino e trovano così i primi punti di questa difficile stagione di serie D.

I padroni di casa partono forte e, al 13’, Rizzi segna su assist di Ofoasi, ma l’arbitro annulla per una dubbia posizione di fuorigioco. Al 22’, sul fronte opposto, è Tenkorang a lasciar partire una violenta conclusione che sfila di poco alta sopra la traversa. Poco prima dell’intervallo, il locale Barellini è costretto a lasciare il campo per un infortunio al ginocchio che è apparso sin da subito grave.

A inizio ripresa, la gara trova uno sviluppo decisivo: su un lancio lungo, Mambelli sembra essere in netto vantaggio su Manara, ma il portiere ospite, dopo essersi fatto rubare il pallone, stende nettamente l’attaccante di casa. Il direttore di gara non può far altro che concedere il penalty, trasformato magistralmente da Rizzi.

Il San Marino non ci sta e, metabolizzato lo svantaggio, inizia a premere con continuità alla ricerca del pari. Il muro biancazzurro, però, regge bene, con tutte le avanzate ospiti che vengono ben neutralizzate da Malagoli e compagni. Al 37’ i padroni di casa restano in dieci per il doppio giallo rimediato da Ofoasi, ma, nonostante la pressione estenuante del team di Titano, a trovare il gol del raddoppio è proprio il Corticella: è il neoentrato Bonetti, dopo essersi fatto tutto il campo palla al piede, a fissare il punteggio sul definitivo 2-0.