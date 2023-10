Giornata canarina. Curva riaperta e coreografia

Il club da mesi ha indetto la Giornata Canarina per il derby contro l’Ancona; perciò, gli abbonamenti non saranno validi ma bisognerà acquistare il biglietto. La Fermana sui social e sul sito web ha pubblicato i vari giorni e gli orari in cui la sede sarà aperta per prenderli. Prevendita che è partita in leggero ritardo a causa dell’ok del Gos che tardava ad arrivare. Per l’occasione, verrà anche riaperta la Curva Duomo dato che ci si attende un grande afflusso di pubblico. Anche il tifo organizzato della Fermana si avvicina al derby. Contro l’Ancona non è mai una partita come le altre, specialmente sugli spalti. Tutto pronto per la coreografia dei gialloblù che, nonostante la riapertura della Curva, si farà nella Tribuna Laterale Ovest. Questo il comunicato ufficiale: "In vista della partita di domenica contro l’Ancona invitiamo tutti ad acquistare il tagliando in tribuna ovest. Ciò è fondamentale per la buona riuscita della coreografia. Invitiamo anche a recarvi allo stadio con buon anticipo così da potervi spiegare come realizzare la coreografia. Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione. Forza Fermana, sempre". Scenografia che è stata autofinanziata dai ragazzi dei gruppi organizzati anche tramite l’organizzazione di cene ed eventi. Chiamateli ancora "la parte malata del calcio".