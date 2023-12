Giovane di talento. La Rappresentativa regionale juniores convoca Baldari

Non è ancora riuscito a debuttare in campionato, anche se mister Magrini ha già annunciato che il momento è vicino e già nella partita con la Rondinella Marzocco sarebbe potuto scendere in campo, se la gara si fosse messa in maniera diversa: per il giovane centrocampista della Robur Gabriele Baldari è comunque arrivata un’importante chiamata; il classe 2005 è stato infatti convocato dalla Rappresentativa regionale juniores, guidata dal commissario tecnico Nicola Massai, che tornerà in campo mercoledì 3 gennaio per disputare un test amichevole con la formazione Under 18 della Fiorentina.

L’appuntamento è fissato alle 11,30 al Viola Park di Bagno a Ripoli. Tra i convocati anche Theo Fiaschi della Sinalunghese, la scorsa stagione nella Primavera bianconera, e Daniel De Luca del Mazzola. Ventuno i giovani convocati da Massai.