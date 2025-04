Giovani calciatori di Grosseto sfidano Siena nel Trofeo Marco Orlandi

I giovani calciatori della provincia di Grosseto tornano in campo per sfidare i pari età della provincia di Siena. Dopo il buon esordio contro la delegazione di Arezzo tornano a giocare le due selezioni delle Rappresentative provinciali.

Quindi domani tornano in campo le Rappresentative provinciali. In occasione della seconda giornata del Trofeo "Marco Orlandi" la delegazione Figc di Grosseto sfiderà la selezione della provincia di Siena per la seconda giornata della manifestazione regionale.

I Giovanissimi 2011 (nella foto) scenderanno in campo domani alle 14 sul campo dell’impianto sportivo di Siena, in località Cerchiaia. I convocati da Pietro Magro, sono Edoardo Picchianti (Argentario), Emanuele Tropi (Invictasauro), Davide Ercolini, Davide Manuguerra, Isak Abdulai, Lorenzo Benocci (Orbetello), Mattia Cipolloni, Diego Lenci, Alessandro Steri, Paride Zauli (Pro Soccer), Davide Perrino (Roselle), Gabriel Santi, Mattia Zaccariello, Mattia Palmieri, Francesco Nodi (Follonica Gavorrano), Raffaele Sorrentino, Niccolò Baraldi, Dorian Uritescu, Pietro Ginanneschi (Grosseto).

Alle 16 toccherà invece alla selezione della Rappresentativa Allievi 2009, allenata da Fabio Ciavattini, che sullo stesso campo affronterà i pari età senesi.

Questi i convocati: Mirko Schiano (Argentario), Giacomo Bagnoli (Atletico Maremma), Alessio Copshiti, Stefano Fusini, Federico Galbiati (Invictasauro), Michael Berti, Alessio Delle Donne (Follonica Gavorrano), Niccolò Costoloni (Manciano), Leonardo Tompetrini (Marina), Davide Galloni (Nuova Grosseto), Giacomo Fiori (Orbetello), Pietro Rinaldi (Pitigliano), Lorenzo Offarelli, Maikol Clases, Riccardo Visalli, Alex Postiferi (Roselle), Filippo Cinelli, Luca Di Fraia, Tommaso Lenzi, Niccolò Vongher (Grosseto).