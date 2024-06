Giovanile Allievi B. Il Memorial Bianchi è dello Scandicci

Si è concluso con il meritato successo dello Scandicci il 42° Memorial Massimo Bianchi di calcio giovanile, organizzato dalla Florence sul campo sportivo di Mantignano. Per la finalissima sono scese in campo le squadre Allievi B di Scandicci e Folgor Calenzano, formazioni che si erano già incontrate nel girone eliminatorio, in un raggruppamento di ferro con Cattolica Virtus e Firenze Ovest. Scandicci con i favori del pronostico, reduce da un’ottima stagione negli Allievi B di merito, secondo in campionato soltanto al Tau campione; avversario di valore la Folgor Calenzano che ha venduto cara la pelle a conclusione di un torneo veramente da elogiare. Anche nella finale il Calenzano di mister Tarli, sotto per 3-0, è riuscito a rientrare in partita portandosi sul 3-2 grazie ai gol di Pomponio e Barucci e soltanto il quarto gol dei blues nel recupero ha chiuso definitivamente la contesa.

Per il terzo posto gara divertente tra Affrico-Lastrigiana terminata 3-2 con la formazione fiorentina diretta da Bambi sempre in vantaggio (reti di Ala, Piccioli e punizione di Vaggioli, fresco convocato per la Rappresentativa nazionale Lega Dilettanti), ma con i biancorossi di Lastra a Signa sempre in partita e pericolosi. Alle premiazioni erano presenti numerose personalità del mondo sportivo ed istituzionale, con in testa il presidente della Florence Emilio Nocentini e familiari e Massimo Bianchi. Le squadre finaliste.

Scandicci: Hancu, Uruci, Andreucci, Bucciardini, Botticelli, Sarti, Martini, Vezzosi, Mascalchi, Carone, D. Bendoni. A disp. Izzo, Villoresi, Pepe, Barattucci, Unicori, Buzzanga, Montini, Dell’Agli, Municchi. All. Bernocchi.

Folgor Calenzano: Calamai, Steaj, Landini, Brogi, Barucci, Masi, Buontempo, Tarli, Marinai, Pomponio, Fantaci. A disp. Bellocci, Bindi, Becattini, Lascialfari, Pieri. All. Tarli.

Reti: Vezzosi, Bucciardini, Mascalchi, Pomponio, Barucci, Mascalchi.

Francesco Querusti