Giovanile - Campionati Provinciali Under 17 e Under 15. Allievi e Giovanissimi. Definiti tutti i gironi I Campionati Provinciali giovanili a Firenze coinvolgono le categorie Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, con la possibilità di salire di categoria e accedere ai Regionali. Le squadre sono divise in diversi gironi e la competizione è di grande interesse per i giovani talenti calcistici.